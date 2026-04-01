Винаги сме по-силни заедно и НАТО е ключов фактор в това отношение. Това заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция, предаде кореспондентът на БТА в Брюксел Николай Желязков.

Говорителят отговаря на въпроси, свързани с предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че обмисля да изтегли страната от Северноатлантическия договор.

Тръмп: Сериозно обмислям възможността САЩ да напуснат НАТО

Не можем да говорим от името на НАТО, но можем да вземем отношение от гледна точка на европейската сигурност и отбрана. Очевидно сме отдадени на силна трансатлантическа връзка. Тя е ключова за нашата сигурност, посочи говорителят. Инвестираме в нашата сигурност и отбрана, затова създадохме възможности държавите от ЕС да използват до 800 млрд. евро за сигурност, включително 150 млрд. евро за съвместни обществени поръчки в областта на отбраната, допълни той.

Миналата седмица НАТО отчете, че всички съюзници вече изпълняват поставената през 2014 г. цел да осигуряват 2% от БВП за отбрана. През 2025 г. Алиансът прие нова цел от 5 на сто от БВП за нуждите на отбраната до 2030 година.

