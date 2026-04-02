Хората празнуваха с музика, танци и облечени в традиционни носии
Асирийци и жители на град Камишли, Североизточна Сирия, отбелязаха древния пролетен фестивал Акиту. Празникът има хилядолетна история и води началото си от месопотамската цивилизация.
Хората се събраха на открито, облечени в традиционни носии. Те празнуваха с музика и танци асирийската Нова година. Тържеството символизира обновлението на природата и настъпването на пролетта.
Редактор: Дарина Методиева
