От над 40 години съм в дипломатическия занаят и твърдя, че това е начинът на комуникация между държавите и външните министерства. Ние си пишем ноти по добри поводи, по напрегнати поводи, по рутинни поводи. Това е обичаен похват. Това каза в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS бившият посланик на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб в България Елена Поптодорова.

Припомняме, че в сряда от „Има такъв народ“ беше разпространена информация за получена, но необявена официално от правителството дипломатическа нота от Иран. В нея се изразява протест срещу разполагането на американски транспортни самолети на летището в София. Впоследствие формацията се срещна с президента и поиска свикване на КСНС, но това искане беше отхвърлено поради липса на реална опасност за България.

По думите на Поптодорова е трябвало да се започне именно с това - че става въпрос за обичаен дипломатически начин на комуникация, за да не се създава истерия в обществото, която, според бившия посланик, била съзнателно предизвикана. "Разбира се, че Иран ще изпрати нота. Все едно България да не реагира, когато става дума за нещо в непосредствена близост до нея. Всеки ден в МВнР се получават десетки ноти от цял свят", обясни тя.

При извънредни ситуации се използват съвсем различни похвати, допълни Поптодорова. "По друг начин се правят така наречените демарши. Това не е демарш, а знак. Така че трябва да разглеждаме това като задължителна стъпка от иранска гледна точка", категорична е тя.

Бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев заяви, че това не е първата нота, която Иран изпраща на България във връзка със ситуацията в Близкия изток. "Още когато излязоха снимките на американските самолети на летище "Васил Левски", е имало подобна нота от Иран като реакция на случващото се в България. Трябва да се отбележи, че такива ноти са изпратени до почти всички държави, в които има американско присъствие или техника. Не трябва да се бърка позицията на Испания и Италия, които отказаха презареждане на американски самолети на тяхна територия. Това не е заради страх от някаква нота от Иран, а е въпрос на политика на съответната държава", обясни Керемедчиев. И подкрепи твърдението, че нотата е нормална форма на комуникация.

По отношение на присъствието на американските самолети на летището в София Керемедчиев беше категоричен, че Министерството на отбраната е трябвало да проведе сериозна информационна кампания. "Важно е да се обяснява, че на територията на България тези самолети могат да изпълняват конкретни задачи, но не и да бъдат използвани за атака срещу Иран. Те подпомагат дислоцирането на военновъздушни сили от бази в САЩ и Великобритания към Йордания или други места в региона. България не е база за бойни операции срещу Иран и това трябва постоянно да се подчертава, за да се елиминират всякакви спекулации", заяви той.

България е член на НАТО от 2004 г., припомни Поптодорова. "Трябва да се обяснява на обществото, че сме част от съюз и участието ни в операции не означава участие във война. НАТО осигурява колективна защита и България е част от този щит", категорична е тя.

Керемедчиев заяви, че заплахите от противници на НАТО не означават, че България трябва да се снишава. "Ние имаме ангажименти като член на Алианса, а той поема ангажимента да ни защитава", припомни той.

