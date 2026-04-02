Гигантски сом с дължина близо два метра и половина беше уловен в язовир „Огоста“ край Монтана. Екземплярът се превърна в гордост за рибаря Александър Александров от Монтана, който отишъл на риболов, без да подозира какъв улов го очаква.

„Като на филм го извадихме – счупи се пръчката. Близо час ни трябваше, за да го укротим и качим на лодката. Беше истинска борба за живот“, разказа рибарят.

Сомът тежи 90 килограма и е дълъг 248 сантиметра. След като го извадили, Александър и останалите рибари решили да го пуснат обратно във водата.

„Надяваме се пак да се срещнем с него – още по-голям“, пожелаха си те.