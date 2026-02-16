-
Това се случи по време на фестивал в град Аргунгу
Един от от най-известните фестивали в Западна Африка се проведе в град Аргунгу, Нигерия. Десетки хиляди участници с мрежи за риба влязоха в местната река. По традиция те се опитват да изтласкат рибата, която се крие по дъното. Целта е да се хване най-големият сом, като за победителя има специална награда. Най-добрият рибар тази година хвана 59-килограмова риба.
Фестивалът продължава четири дни. Първото му издание е било през 1934 г. В Нигерия той е голямо събитие, като тази година на него присъстваше и президентът Бола Тинубу.Редактор: Дарина Методиева
