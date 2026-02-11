Водолази, облечени в традиционни корейски носии „ханбок“, отправиха празнични пожелания за Лунната нова година под вода. Необичайното шоу се състоя в аквариума в Сеул, който представлява воден басейн с обем от 2000 тона.

Посетителите наблюдаваха как водолазите хранят различни видове скатове и изпълняват традиционни новогодишни поклони. Някои от присъстващите споделиха, че за техните деца това е било първото подводно представление.

Годината на Коня по китайския календар започва на 17 февруари. Празникът се отбелязва мащабно в Южна Корея, Китай и части от Югоизточна Азия.

Редактор: Мария Барабашка