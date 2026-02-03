В навечерието на Лунната Нова година започна най-масовата в света вълна от пътувания в Китай. Тя ще настъпи на 17 февруари и ще бъде под знака на Коня. Властите очакват рекорден трафик - около 540 милиона души ще пътуват с железопътен транспорт, а 95 милиона - със самолет, съобщи китайската агенция "Синхуа".

Празниците продължават девет дни, но традиционният 40-дневен период на пътувания, свързан с тях, вече започна и ще продължи до 13 март. Общият брой на пътническите придвижвания се очаква да достигне около 9,5 милиарда, като в статистиката се отчитат всички отделни пътувания, дори когато един човек пътува многократно.

Най-голям дял остава за сухопътния транспорт - около 80 на сто от всички пътувания. Освен традиционните завръщания по родните места, все по-голяма популярност набира и туризмът - както към заснежените дестинации в северен Китай, така и към по-топлите южни райони.

Расте и броят на пътуващите в чужбина, като европейските страни отчитат засилен интерес от китайски туристи около Лунната Нова година.

Редактор: Ралица Атанасова