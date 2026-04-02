Верона въведе такса от 5 евро за достъп до двора на къщата на Жулиета, предаде "Ти Джи ком 24".

Който плати тази сума, получава достъп до двора, право да погали бюста на статуята на Жулиета, намираща се там и да се качи на балкона на къщата, откъдето героинята на Шекспир е говорила с възлюбения си Ромео.

Срещу сумата от 12 евро посетителите ще могат да разгледат и музея в къщата.

Входната такса за двора на къщата е въведена заради големия интерес към това място.

