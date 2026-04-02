79-годишен българин е задържан за стрелба на паркинг на супермаркет в Брукхейвън, щата Джорджия. Случаят е от 22 март.

От затвора на окръг ДеКалб потвърдиха за NOVA, че става въпрос за българина Веселин Цветков, срещу когото са повдигнати обвинения за тежко нападение и притежание на огнестрелно оръжие при извършване на престъпление. Стрелбата е станала на паркинга на магазин от веригата Крогер, разположен на булевард „Пийчтрий Роуд“.

На място служителите на реда са открили 75-годишен мъж с огнестрелна рана в областта на корема. Пострадалият е транспортиран в болница за лечение.

Разследването по случая продължава, като все още не е изяснен мотивът за нападението. По-рано полицията е разпространила кадри от охранителни камери, на които се вижда мъж със шапка, синьо яке, тъмни панталони и черна чанта с кафяви дръжки.

