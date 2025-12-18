Президентът Володимир Зеленски съобщи, че украинската и американската делегации ще проведат нови преговори в петък и събота (18 и 19 декември) в САЩ с цел да се сложи край на руската инвазия.

Американският президент Доналд Тръмп настоява за бързо споразумение, което да сложи край на военните действия, а преговорните екипи предложиха проекти на планове за прекратяване на войната.

Русия е склонна да преговаря за разполагането на европейски войски в Украйна

„В петък и събота нашият екип ще бъде в Съединените американски щати. Те вече са на път и американците ги очакват“, каза украинският държавен глава.

Тръмп твърди, че споразумението е по-близо от всякога, след като Зеленски, американски и европейски официални лица се споразумяха за 20-точков план миналата седмица.

Русия обаче все още не е отвърнала на последното предложение, а руският лидер Владимир Путин повтори, че Москва възнамерява да преследва максималистичните си военни цели в Украйна.

„Всички знаем каква е позицията на Русия. Те искат да завземат целия Донбас“, посочи Зеленски, имайки предвид двете източни области на Украйна, които Путин твърди, че е анексирал през 2022 г.

Путин: Русия ще постигне военните си цели, ще продължи да разширява буферната зона

Зеленски многократно е заявявал, че Украйна не е готова да се откаже от територии, които руските сили не са успели да завземат. Руският президент Путин пък каза, че Москва със сигурност ще постигне целите си в Украйна.

Редактор: Цветина Петкова