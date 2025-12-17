Русия може да преговаря за разполагането на европейски контингент в украйна. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на днешните изявления.

Песков добави, че тази седмица не се очаква нова визита на пратеника на Доналд Тръмп.

Междувременно Съединените щати, Украйна и Европейският съюз са направили още една редакция на евентуалния мирен договор след продължителни преговори. Засега няма индикации, че Русия ще се съгласи с новата версия.

Путин: Русия ще постигне военните си цели, ще продължи да разширява буферната зона

Президентът Владимир Путин коментира темата, като отхвърли твърденията за „руска заплаха за Европа“: Казвах го многократно – това е лъжа. Глупост, чиста глупост за някаква въображаема руска заплаха за европейските страни. Прави се съвсем умишлено. Страните от НАТО активно изграждат и модернизират своите настъпателни сили, разработват и разполагат нови видове оръжия, включително в космоса. Междувременно в Европа на хората се внушават страхове от неизбежен сблъсък с Русия, като се твърди, че трябва да се подготвят за голяма война.

