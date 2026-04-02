Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст отправя спешно предупреждение към всички, които планират каране извън пистите или преходи във високите части на планините.

Заради продължаващия снеговалеж лавинната опасност остава много висока, особено в алпийския пояс. Спасителите съобщават, че вече се наблюдават напуквания на снежната покривка дори в горските зони, а гъстата мъгла допълнително намалява видимостта и прави условията още по-рискови.

Нова система измерва нивото на лавинна опасност в планините

Очакванията за следващите дни са за нови значителни снеговалежи, силен вятър и рязко затопляне – комбинация, която допълнително увеличава вероятността от лавини и влошава обстановката в планините. Особено опасни са склоновете със североизточно, северно, северозападно, югозападно и западно изложение, където има риск от образуване и свличане на лавини тип „снежна дъска“. Планинските спасители призовават да се избягват наветите склонове и участъците с неблагоприятен релеф.

Не се препоръчват преходи и излизане във високите части на Рила, Пирин, Витоша, Стара планина и Родопите.

ПСС предупреди за висока опасност от лавини

От ПСС апелират любителите на зимните спортове да не напускат обработените писти. Според спасителите условията извън тях са изключително опасни, а при евентуален лавинен инцидент има риск екипите да не успеят да достигнат навреме до пострадалите.

