Зимният сезон в планините продължава и вероятно и през март ще има сняг, а с това остават и сериозните рискове за туристите. В този контекст Българската лавинна асоциация работи за по-широка информираност и превенция на инциденти.

Според председателя на Асоциацията Красимир Стоянов усилията на експертите вече дават резултат с въвеждането на нова система за информация за лавинната опасност във Витоша. „Независимо от това, че сме в средата на зимния сезон, стартирахме това, което си мечтаехме много отдавна", допълни той.

По думите му планина Витоша е най-рискова: „Ако стъпите на статистиката, ще видите, че фатакните инциденти са чести. Имаме изключително бърз достъп до високата част и много лесно се стига до рискови райони“, предупреди Стоянов.

Новата система ще предоставя ежедневна информация за лавинната опасност, достъпна директно през телефон. „Всяка сутрин в 8 и 30 приключваме наблюденията и хората могат да видят каква е лавинната опасност, какви са тенденциите и в кои височинни пояси има риск“, обясни Стоянов. Данните се събират както от стационарни станции, така и от екипи на терен.

В момента лавинната опасност е на трета степен по петстепенната скала. „Преди около 10 дни имаше пренос на сахарски пясък и въздух. Този слой, комбиниран със снежни образувания над него, е предпоставка за лавини“, обясни председателят на асоциацията. По думите му най-големият проблем остава липсата на информираност: „Хората имат качествена екипировка, но трябва да знаят как да я използват, така че да им носи удоволствие, а не сълзи след инцидент.“

Системата вече работи и в Банско, а предстои да бъде разширена и до Рила, района на Мальовица и Боровец.

