Пет са мисиите на медицинските хеликоптери само от началото на 2026 година
Цяла седмица метеоролози и планински спасители предупреждават, че условията в планините не са подходящи за туризъм. И въпреки лошото време само от началото на годината медицинските хеликоптери са извършили 5 спасителни мисии. Точна цена на спасителните мисии няма, защото основната цел е да се помогне и да се съхрани човешки живот.
От стартирането на системата HEMS през юни 2024 г. до момента са реализирани общо 308 мисии по оказване на спешна помощ, в които се касае за пострадали туристи в планината. А именно - 4 мисии за 2024 година, 29 мисии за 2025 година и 5 мисии от началото на 2026 година. Голяма част от инцидентите са от планинските райони в близост до Банско, Боровец, Карлово, Сапарева баня и Кюстендил.
Повишават се случаите на оказана помощ в планината
Още на 1 януари 2026 година са осъществени две мисии. В района на Смолян е пострадал мъж, който, пързаляйки се с импровизирани средства по стръмна поляна, е получил тежка травма в областта на гърба и долните крайници. Другата акция в първия ден на януари е за 73-годишен турист, пострадал над Казанлък в Стара планина.
А в следващите дни с въздушна линейка са транспортирани първо ранен на ски писта в Банско мъж, който е с черепно-мозъчна травма, а след това и жена с измръзвания на долните крайници, която е свалена от хижа „Иван Вазов“ в Рила.
Планинската спасителна служба с важно предупреждение към туристите
"Определено много малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист. Те не мислят в тази посока. Мислят само - че трябва да тръгнат в планината и че всичко ще бъде наред. Но в един момент планината им показва, че не са подготвени и така ги поставя в неприятна ситуация". Това обясни в „Събуди се” Благовест Обецанов от Планинската спасителна служба в Банско.
Той подчерта, че ПСС дава съвети и препоръки, но не може да извършва никакъв контрол. "Имаме една дейност - профилактика. Това, което правим е да даваме съвети и препоръки. Но контролни функции не са ни вменени", посочи Обецанов.
