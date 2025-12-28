Снимка: iStock
Бурен вятър, риск от падащи дървета и опасност от лавини във високите части на планините
Планинската спасителна служба отправи предупреждение към всички, които планират преходи и излети в планините през следващите дни.
Във високите части има сериозни рискове за безопасността на туристите. Това създава опасност от падащи дървета в горския пояс. В следващите дни има опасност и от лавини особено в подветрените склонове.
От ПСС съветват да се движим изключително по зимната маркировка. Да имаме зареден телефон и да е предварително ясен маршрута, по който тръгваме. Толкова за предизвикателствата на времето.
Планинската спасителна служба на БЧК е в готовност за зимата
Редактор: Ивайла Маринова
