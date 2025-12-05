Планинската спасителна служба към БЧК е в готовност за предстоящия сезон. От службата отчетоха ръст на инцидентите през последната година и заявиха необходимост от законодателни промени, които да улеснят дейността на спасителите. Темата коментира директорът на службата Емил Нешев в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той заяви, че 530 доброволни планински спасители са в готовност и очакват зимния сезон. „Всичките те са в добра физическа кондиция, добре са екипирани, добре са оборудвани. Погрижили сме се и да усъвършенстваме превозните ни средства, специалните съоръжения, които са свързани със спасяването, така че да няма изненади през зимния сезон”, каза Нешев.

За четвърта поредна година се отчита ръст на инцидентите в планината. Директорът на ПСС коментира какви са причините за тази статистика. "Те са много. Ако влезем в детайли, ще ни отнеме доста време. Ние обобщаваме с две основни причини повишаването на травматизма. Първото е, че много хора подценяват условията в планината и подхождат, без да познават добре маршрутите. От друга страна, много хора посещават вече планините. Наблюдаваме го последните години и е нормално колкото повече посетители има в планините, да има и по-голям риск от инциденти”, съобщи той.

Близо 2800 от случаите са на ски пистите. По думите на Нешев това се случва по разнообразни причини. „Често се излиза извън пистите, което само по себе си не е проблем, но когато се излиза безразсъдно, предизвика инциденти”, каза той.

Наблюдава се и значителен ръст на сложните спасителни операции – 228 спрямо 193 през изминалата година. Директорът на службата поясни, че това са акциите, които дават реална представа какво върши екипът в планините. „На ски пистите сме подготвени, там очакваме събитията, разполагаме с моторни шейни, можем бързо да работим. Тук обаче трябва да получим съобщението, да съберем екипи, които да тръгнат в планината, да достигнат пострадалия, да го обработят и да му окажат помощ. Чак след това започва транспорт и предаване в лечебно заведение”, каза той.

Нешев припомни сложността на акциите. Той съобщи, че за изминалата година спасителните операции с хеликоптер са били 7 на брой, а тази – 20.

Редактор: Ивайла Маринова