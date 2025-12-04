Случаите на пострадали в планините се увеличават. До 3 декември Планинската спасителна служба (ПСС) е оказала помощ на около 3 хиляди души в планините на България. Това заяви директорът Емил Нешев на пресконференция.

2748 са били случаите с пострадали на ски писта туристи. 228 спасителни акции са проведени през 2025 г. до днес - със 17% повече спрямо миналата година. Оказана е помощ на 266 души.

Най-много случаи е имало в Рила - 79. На второ място е Пирин - 58 акции. 36 са на Витоша и 5 в Родопите. Повечето акции са проведени в района на Банско. Отрядът в Дупница е един от най-натоварените.

Среднощна акция в Рила: Спасиха бедстващи израелски туристи

Операциите са основно за оказване на помощ и транспортиране на пострадали, както и 35 случая на извеждане от трудна ситуация. В 20 от акциите е бил включен и хеликоптер.

Туризмът е основната причина за толкова много проведени акции, а карането извън пистите, т.нар. фрийрайд, е на второ място. Тази година е рекордна и по отношение на смъртните случаи в българските планини.

В състава н ПСС има група за спасяване с кучета. Работят 22 оперативни двойки. Службата развива и учебна дейност. Има двама нови планински лекари, 20 планински спасители, има 4 нови инструктори по планинско спасяване.

Жена почина на хижа "Безбог", турист получи сърдечен пристъп над с. Шипка

Уведомявайте голям кръг хора за маршрута си в планината. Понякога дори минаването покрай хижа и споменаването на хижаря, че отивате от една хижа до друга, може да ви спаси живота. Този съвет отправи към планинари и туристи Александър Весков от Планинска спасителна служба към БЧК в началото на настоящия зимен сезон. Един от най-полезните и често подценявани съвети към всеки, тръгнал към планината, е да разполага със зареден телефон и допълнителна батерия.

Редактор: Цветина Петкова