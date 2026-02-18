Опасността от лавини, особено в алпийската част на планините, продължава да е много сериозна. Това предупреждават от Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст на сайта си.

Падналият нов сняг върху слаба основа (пясък и суграшица) и силният до бурен вятър от северозапад и запад допринасят за множество спонтанни и предизвикани от хора лавини на различни изложения, посочват от ПСС.

Българската лавинна асоциация предупреждава за висока (четвърта) степен за алпийския пояс (над 2400 метра надморска височина) и значителна (трета) степен за преходния пояс (2000 – 2400 метра надморска височина) за Пирин, района на Банско. Подобно е положението на Витоша, Рила и Стара планина, допълват от ПСС.

С оглед на очакваното динамично време през следващите дни от ПСС съветват да се избягват високите части на планините, както и склоновете под билата, негативни форми, открити склонове и наклони над 30 градуса. По-рано днес от ПСС предупредиха туристите да избягват високите части на планините, където метеорологичните условия са лоши.

Редактор: Калина Петкова