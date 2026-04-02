Прокуратурата работи по всички версии за случая с детето, увиснало от осмия етаж на блок в Ямбол. Проверява се и дали то не е било умишлено оставено на терасата от родителите си.

„Най-вероятно ще образуваме досъдебно производство, след като вчера се самосезирахме по случая. Започват действия по разследваането - разпити на родителите, на свидетели, съседи, роднини. След събиране на доказателства ще се прецени и каква мярка за неотклонение евентуално да бъде поискана спрямо родителите. Всичко ще зависи от това дали детето само е излязло навън, защо е оставено само и било ли е умишлено наказано на терасата. Ще бъде установено и къде са били родителите през това време, колко дълго са отсъствали и по каква причина", каза ръководителят на Районната прокуратура Мина Грънчарова, цитирана от кореспондента на БТА в Ямбол Мира Безус.

По думите на обвинителя, ако е възможно, ще се направи опит и за разговор с детето в присъствието на психолози, педагози и всички представители на институции, които законът изисква в такава ситуация.

„До три години лишаване от свобода предвижда основният текст в Наказателно-процесуалния кодекс за поставяне под опасност на дете, което се намира под родителски контрол“, каза още районният прокурор.

Детето, което е на две и половина години, беше спасено от полицаи вчера. При отзоваване на сигнал те го заварили стъпило на алуминиева водосточна тръба от външната страна на парапета на терасата в ямболския квартал „Златен рог“. Незабавно полицаите разбили вратата на входа, а след това и тази на жилището, тъй като никой не им отворил. В апартамента не открили възрастни, а само още едно дете - по-малко момиченце, на възраст около 1 година. Единият от полицаите, рискувал живота си и стъпил върху климатик на съседна тераса, за да придържа детето, докато колегите му успеят да го издърпат.

Родителите бяха задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа . Двете деца, оставени без надзор, бяха изведени незабавно от семейството и настанени в различни приемни родители.

