Дете на 2 години и половина увисна на парапет на тераса на осмия етаж в Ямбол. Сигналът е подаден около 13:30 ч. от очевидци в комплекс „Златен рог“. Полицейски екип е изпратен незабавно и момченцето било спасено.

В апартамента не били открити родителите на детето. С него било само сестричката му - на 1 година. Наложило се органите на реда да разбият входната врата, тъй като никой не им отворил. Така достигнали до терасата на апартамента и успели да изтеглят през металния парапет момченцето. Детенцето се усмихвало и показвало птици на полицая, който, с риск за живота си, от долния етаж се протяга и задържа момчето, докато негови колеги успеят да го издърпат.

Родителите са установени и задържани.

„С колегата Димитров се насочихме към сигнала. Когато пристигнахме, забелязахме, че дете на около 2-3 години стои на терасата от външна страна. Мъж от съседния вход на блока, чиято тераса е близо до тази, от която виси детето, ми даде да стъпя на парапета, по-точно върху климатика, подпрях детето с длан върху гърдите, за да не мърда много”, разказа старши полицай Мартин Петров.

„Насочихме се към въпросния сигнал, пристигайки на място, заварих колегата Мартин Петров да придържа детето с една ръка, стъпил върху един климатик, с риск за живота си. Ние с останалите мои колеги се насочихме по най-бързия начин към въпросния апартамент, като се наложи първо да разбием вратата на входа, тъй като беше заключена”, каза полицаят Иван Тополов.

Когато се прибира към дома си, Ива Цветанова неволно попада на страшната гледка. „Виждах детенце, което, според мен, не е възможно да мине между металните пръчки. То беше също в шок”, посочи тя.

„Когато инспектор Топалов издърпа момчето и го вкарахме в апартамента, то беше замръзнало, ръцете му бяха студени и не говореше. В една стая имаше и малко дете в количка – може би на годинка”, добави инспектор Милена Андреева.

От Агенцията за социално подпомагане са предприети незабавни действия по случая. Социални работници от отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, незабавно са се отзовали на адреса. На място е извикана Спешна помощ и децата са прегледани. С оглед гарантиране на тяхната безопасност, децата са изведени от семейната среда. Момченцето е настанено в приемен дом в Ямбол, а сестричката му - в община Тунджа.

На 2 април е свикан Координационен механизъм за деца в риск за предприемане на последващи мерки.