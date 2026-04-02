След като малко дете увисна от осмия етаж в Ямбол, какво разказват съседите и социалните служби? Как се е стигнало до тази опасна ситуация и кой носи отговорност?

Един от първите свидетели на случилото се е съседката Ива Цветанова, която подава сигнал на телефон 112. Тя споделя, че трудно може да се отърси от страха какво е можело да се случи. Според нея, детето няма как да излезе само извън терасата.

„Цяла нощ не съм спала. Присъствах на истински ужас. След като видях, че идва патрулка, реших да пусна видео на живо и да започна да снимам, така че клипчето да бъде видяно от повече хора и да има бърза намеса на още компетентни органи, тъй като се касае за живота не само на детенцето, а и на полицаите”, разказва Цветанова.

„Според мен това детенце не може да мине през металните пръчки на терасата. То може да е било спуснато на тази козирка като наказано, защото не се знае дали родителите са били достатъчно адекватни, когато се е случило това. Трябва да се проведе разследване. Респект към полицаите за бързата намеса и координирани действия”, каза още жената.

Светкавична реакция на полицията спасява детето. Минават през заключени врати, свързват се със съседи, а Мартин Петров с риск за живота си задържа детето.

„Не съм си мислил, че мога да падна, тъй като бях съсредоточен върху детето. Задържах му вниманието, като обещавах, че ще му купя шоколадче и лакомства. Не беше уплашено. От време на време посочваше някакви птици, които минаваха наоколо”, каза младши полицейски инспектор Мартин Петров.

От Дирекция „Социално подпомагане“ в Ямбол също реагират незабавно. Спасеното момченце и още едно дете, намерено в жилището, са изведени оттам и настанени в две приемни семейства.

„Констатирахме, че условията в апартамента са неблагоприятни за отглеждане на деца. Беше мръсно и видимо нямаше условия. Към момента те са настанени в различни семейства, тъй като възможно най-бързо потърсихме такива на нашата територия, които могат да поемат грижа за тях. От тук нататък предстои търсене на възможност те да бъдат събрани в един дом”, каза в ефира на „Здравей, България” Росица Александрова, началник отдел, ДСП Ямбол.

„Днес предстои координационен механизъм. При кризисна ситуация и поставени деца в риск се събира среща на мултидисциплинарния екип - представители на Община Ямбол, полицията, прокуратурата, Дирекция „Социално подпомагане“. Ще обменим информация и възможно най-бързо ще вземем адекватни решения“, каза Александрова. „Все още не съм провела разговор с майката, не мога да кажа защо е оставила децата. Относно това дали родителите са наркозависими също нямам информация“, допълни тя.

Социалните напомнят, че родителите нямат право да оставят децата си без надзор спроред закона за Закрила на детето.

„Условията не бяха много адекватни за отглеждане на малки деца, бих казала дори потресаващи”, заяви полицейски инспектор Милена Андреева.

Родителите, които живеели на семейни начала, се нанесли в апартамента преди около три месеца, но съседи споделят, че не ги познават добре. „Даже ние не знаехме, че имат и друго дете. Те не излизат по принцип, ние не ги виждаме да излизат. Само него съм го засичал сутрин, когато отива на работа”, споделят съседите.

Бащата работи в заведение на няколко километра от апартамента, в който живеят в центъра на Ямбол. Жена му оставила децата сами и отишла при него.

„Те нямат брак, но са добро семейство. Ние постоянно ги питаме къде са децата. Те казват, че са при баба си. Жена му идваше често тук. Навремето той имаше проблеми с наркотиците, като по-малък. Сега не знам дали взима наркотици”, казва Нели Петкова.

Случаят коментира и социалният министър Хасан Адемов. „Целта е децата да останат заедно в едно приемно семейство, за да не се наруши тяхната емоционална връзка. Държавата е предприела всички мерки за тяхната безопасност и подкрепа. В същото време се водят разговори с родителите, за да се осигури евентуалното им връщане в биологичното семейство“, обясни министърът.

Министър Адемов увери, че всички сигнали се проверяват стриктно и действията на институциите са координирани, за да гарантират защита и грижа за децата. „Това е пример за съвместната работа на държавата, местната власт и неправителствените организации в подкрепа на най-уязвимите групи“, завърши той.

Прокуратурата работи по всички версии за случая, включително и дали детето е било умишлено оставено на терасата от родителите.

„Най-вероятно ще образуваме досъдебно производство, след като вчера се самосезирахме по случая", каза ръководителят на Районната прокуратура Мина Грънчарова. „Започват действия по разследването - разпити на родителите, на свидетели, на съседи, на роднини. След събиране на доказателства, ще се прецени и каква мярка за неотклонение евентуално да бъде поискана спрямо родителите пред съда“, посочи районният прокурор, предава кореспондентът на БТА в Ямбол Мира Безус.

„Ще зависи от това, дали детето само е излязло навън, защо е било оставено само без причина, има ли причини, или пък е било умишлено наказано на терасата - и тази версия се разследва. Ще бъде установено и къде са били родителите през това време, колко време са отсъствали и по каква причина“, уточни Грънчарова.

По думите ѝ, ако е възможно, ще се търсят опити да бъде разговаряно с детето в присъствието на психолози, педагози и всички представители на институции, които законът изисква в такава ситуация.

Родителите отказаха да коментират инцидента. А полицаите спасили момченцето, бяха наградени от кмета на Ямбол.

