„С колегата Димитров се насочихме към сигнала. Когато пристигнахме, забелязахме, че дете на около 2-3 години стои на терасата от външна страна. Мъж от съседния вход на блока, чиято тераса е близо до тази, от която виси детето, ми даде да стъпя на парапета, по-точно върху климатика, подпрях детето с длан върху гърдите, за да не мърда много”. Това разказа старши полицай Мартин Петров, участвал в спасителната операция за детето, увиснало от балкон на осмия етаж на сграда в Ямбол .

Днес в 13:30 ч. беше подаден сигнал от очевидци за малко момче в опасност. Полицейски екип е изпратен незабавно към апартамента в ямболския комплекс „Златен рог”. В жилището не били открити родителите на детето. С него било само сестричката му - на 1 година. Наложило се органите на реда да разбият входната врата, тъй като никой не им отворил. Така достигнали до терасата на апартамента и успели да изтеглят през металния парапет момченцето. Детенцето се усмихвало и показвало птици на полицая, който, с риск за живота си, от долния етаж се протяга и задържа момчето, докато негови колеги успеят да го издърпат.