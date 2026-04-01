Задържаха родителите на малкото момче, което увисна на парапет на тераса на осмия етаж в ямболския квартал „Златен рог”. Те остават в ареста за срок до 24 часа и са разпитани за изясняване на обстоятелствата по случая.

Прокуратурата също е уведомена и вероятно на следващ етап предстои на родителите да бъде повдигнато обвинение за това, че са оставили децата си сами в жилището, което е довело до рисковата ситуация.

Детето е на 2 години и половина и беше спасено от екипи на полицията, като един от униформените дори рискува живота си , качвайки се върху климатик, докато момчето бъде издърпано.

При спасителната операция се наложи органите на реда да разбият входната врата на апартамента, тъй като тя била заключена. Без надзор били оставени сами в жилището момчето и по-малката му сестра – на 1 годинка.

С оглед гарантиране на тяхната безопасност, децата са изведени от семейната среда. Момченцето е настанено в приемен дом в Ямбол, а сестричката му - в община Тунджа.

По случая е свикано заседание на Координационния механизъм за деца в риск за предприемане на последващи мерки.