Протестната нота от страна на Иран представлява стандартна дипломатическа кореспонденция и не означава създаването на непосредствена военна опасност за страната ни. Около тази теза се обединиха бившият министър на отбраната Ангел Найденов и бившият зам.-министър на външните работи Владимир Кисьов в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Те коментираха още защитата на българското небе в рамките на НАТО, присъствието на американски самолети у нас и легитимността на споразумението с Украйна.

► Протестната нота от Иран и политическият отзвук

Според Ангел Найденов съдържанието на иранската нота не е неочаквано за държава, която е обект на военни действия. „Според мен нотата съдържа по-скоро посланието за възможни бъдещи действия от правен и политически характер”, уточни той. Найденов е категоричен, че въпросът се използва в кампанията „с изкривена оптика, излишен драматизъм и нежелано напрежение”.

Владимир Кисьов определи документа като „обичайна кореспонденция между външните министерства”. Той подчерта, че нотата е предупреждение за бъдещето и в нея „няма никакъв елемент на заплаха”. Кисьов остро критикува политическото говорене по темата с думите: „Да насаждаш допълнителен страх, без да има никакви основания за това, е престъпление”.

► Елементи на защитата в рамките на НАТО

Ангел Найденов разясни трите основни компонента, които гарантират сигурността на страната:

⇒ Усилена охрана на въздушното пространство: Припомнено бе, че на наша територия е имало и испански, и нидерландски самолети като част от подсилването на националните способности.

⇒ Интегрирана противовъздушна отбрана: Включва системи за ранно предупреждение и батерии Patriot (като тези в Турция и Румъния).

⇒ Противоракетна отбрана: Наземни бази в Полша и Румъния и системата Aegis на кораби в Средиземно море. „За да прелети една ракета от Иран, тя трябва да мине през територията на различни държави. Тя минава и през няколко противоракетни бариери”, обясни бившият военен министър.

► Комуникацията за американските самолети на летище София

Относно пребиваването на американски самолети, Ангел Найденов посочи, че властите официално заявяват, че „над територията на България не летят бойни самолети” и „не се зареждат американски военни самолети”. Тези машини се използват за „учения, обучение и тренировъчна дейност с българските военно-въздушни сили”.

Найденов подчерта, че по отношение на преките военни действия срещу Иран „НАТО не участва и в този смисъл България няма никакви задължения за подкрепа”.

► Споразумението с Украйна и служебната власт

Ангел Найденов определи подписването на 10-годишното споразумение с Украйна от служебен кабинет като „необосновано и неоправдано” от процедурна гледна точка. Според него липсата на санкция от парламента е проблем, а подобни актове „намаляват степента на подкрепа за Украйна от страна на българските граждани”.

