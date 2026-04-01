Рекордно количество прах от Сахара обгърна най-големия гръцки остров Крит. Плътна оранжево-червена мъгла сведе видимостта в много райони до под 500 метра, а концентрацията на фини прахови частици достигна опасните 1000 микрограма на кубичен метър – нива, надвишаващи 20 пъти нормите на Световната здравна организация.

Видео: Петър Анастасов

Giorgos from Sopato Olive Oil, reporting today from Mars, aka Crete!🇬🇷 pic.twitter.com/ISkHyYTgGF — Sulz (@KyprosMoufflon) April 1, 2026

Международното летище в Ираклио „Никос Казандзакис“ съобщи за сериозни закъснения и пренасочени полети към Атина поради невъзможност за безопасно кацане. Местните власти призоваха шофьорите да бъдат изключително внимателни заради комбинацията от ниска видимост и хлъзгави настилки, причинени от т.нар. кални дъждове.

Δεν είναι εικόνα από κάποια πόλη στη Λιβύη είναι από το κέντρο του Ηρακλείου στην Κρήτη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.



Φώτο : Vado Syrri pic.twitter.com/zeOoY3HsWC — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) April 1, 2026

Гръцкото министерство на здравеопазването издаде спешно предупреждение за целия регион. Болниците в Ираклио, Ханя и Ретимно отчитат повишен брой приети пациенти с дихателни затруднения и алергични реакции.

Червен код за опасно време в няколко гръцки области

„Ситуацията е критична за хора с астма и сърдечно-съдови заболявания. Настоятелно съветваме гражданите да останат по домовете си при затворени прозорци и да използват защитни маски тип N95, ако излизането навън е неизбежно”, предупреждават от регионалната здравна инспекция.

Метеоролозите обясняват явлението с преминаването на мощния циклон „Ерминио“, който засмуква огромни маси пясък от Северна Африка. Очаква се вятърът да промени посоката си в късните часове на четвъртък, което постепенно ще изтласка прашния облак на изток към Кипър и Близкия изток. Дотогава температурите на Крит ще останат необичайно високи за април, достигайки на места до 32°C.