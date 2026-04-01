„Европа няма как да подкрепи Съединените щати във военните действия в Близкия изток, а поведението на президента Доналд Тръмп поставя под въпрос доверието между съюзниците в НАТО". Това заяви експертът по национална и международна сигурност Ивайло Иванов в „Интервюто в Новините на NOVA“.

Според него САЩ не са се консултирали с европейските си партньори преди предприемането на военните действия. „Европейските съюзници научиха за случващото се от медиите“, подчерта той.

Въпреки напрежението, експертът беше категоричен, че Съединените щати не могат едностранно да се изтеглят от НАТО. Той припомни, че американското законодателство изисква подобно решение да бъде одобрено от Конгреса с мнозинство. „Това е практически невъзможно към момента“, посочи Иванов, като добави, че подобни ограничения са били въведени именно заради опасения от подобен сценарий още при първия мандат на Тръмп.

По отношение на конфликта в Близкия изток Иванов заяви, че целите на военните действия остават неясни. „Те непрекъснато се променят – от смяна на режима до ограничаване на военния му потенциал“, каза експертът. Според него резултатът до момента е по-скоро негативен, тъй като управляващият режим в Иран не само е оцелял, но и се е радикализирал. „Вместо отслабване на властта, виждаме засилване на най-твърдолинейните кръгове, което увеличава риска за региона и света“, предупреди Иванов.

По думите му, макар САЩ да имат военно превъзходство, стратегически губят от конфликта. Той подчерта, че Иран запазва контрола върху ключови енергийни маршрути, включително Ормузкия проток, което продължава да застрашава глобалната икономика.

Редактор: Дарина Методиева