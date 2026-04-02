Петролът поскъпна след речта на Доналд Тръмп . В първите часове на търговията днес цената на барел от сорта „Брент“ се повиши с повече от 6 долара. Подобни бяха реакциите и на инвеститорите на азиатските борси. Индексите в Токио, Сеул и Хонконг спаднаха значително.

Притесненията са, че Тръмп реално не отговори на нито един от основните въпроси. Той каза, че Ормузкият пролив щял да се отвори от само себе си. След това препоръча на тези, които купуват петрол от Персийския залив, да си купуват от Съединените щати.

Тръмп към Великобритания: Отидете и сами си набавете петрол

Тръмп не спомена мирния план от 15 точки, който сам предложи, нито пък коментира ще има ли сухопътна операция на американците, които трупат още войски в региона.

Редактор: Ивета Костадинова