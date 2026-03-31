Президентът на САЩ Доналд Тръмп - с публикация в социалната си мрежа Truth Social. Тя е насочена към Великобритания заради напрежението около Ормузкия проток, пише Sky News.

В съобщението си Тръмп отправи директен призив към Лондон „да си набави сам петрол“, като критикува страната за отказа ѝ да се включи в действия срещу Иран. Той поясни, че държави като Великобритания изпитват затруднения с доставките на реактивно гориво заради войната.

„Имам предложение за вас: първо – купувайте от САЩ, ние имаме в изобилие, и второ – съберете малко кураж, отидете до протока и просто си го вземете. Ще трябва да се научите да се защитавате сами. САЩ вече няма да бъдат там, за да ви помагат, както и вие не бяхте зад нас“, пише американският държавен глава.

Изказването идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и ключовото значение на Ормузкия проток – един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол. Всяко сътресение в района има потенциал да се отрази пряко върху цените на енергийните ресурси и глобалните вериги за доставки.

В публикацията си Тръмп твърди още, че „Иран на практика е бил разгромен“ и че „трудната част вече е свършена“, без да дава конкретни детайли за какви действия става въпрос.

До момента няма официална реакция от страна на британските власти. Очаква се обаче изказването да предизвика дипломатически отзвук, предвид острия тон и директните послания към един от най-близките съюзници на Съединените щати.

