Британската армия вече може да се качва на борда на кораби от руския сенчест флот в британски териториални води и да ги конфискува. Правителството определи правното основание за това още през януари, но военната мярка не беше подписана от премиера сър Киър Стармър.

Военният министър коментира, че подобни операции изискват обучение, подготовка, разбиране и дискусия със съюзниците. Всичко това вече е готово и сега Лондон ще предприема действия, когато види руски кораби без национален флаг, които се опитват да избегнат санкциите. Анализ на BBC показва, че десетки санкционирани кораби са плавали през Ламанша от януари насам.

Зеленски призова европейските държави да конфискуват руския петрол

