Украинският президент Володимир Зеленски призова европейските държави да приемат законодателство, което да позволява блокиране на руския „сенчест флот” в техните води и конфискация на руски петрол. В обръщение към лидерите на Съвместните експедиционни сили (JEF) в Хелзинки той подчерта, че са необходими съвместни действия за създаване на силни закони, които да позволят спирането на руски танкери.

„Необходими са съвместни действия за създаване на силни закони в Европа, които да позволят на страните да спират руски танкери и да конфискуват петрола”, заяви Зеленски. По думите му това трябва да бъде реален инструмент за отнемане на възможността на Русия да оказва натиск върху Европа. Президентът призова държавите от JEF – алианс от 10 северноевропейски държави, ръководен от Великобритания – да помогнат на останалите страни в Европа да придвижат и приложат тези решения на национално ниво.

Зеленски благодари на Дания, Швеция и Франция за неотдавнашното задържане на кораби, за които се предполага, че са част от „сенчестия флот”. Той определи тези действия като „ясна демонстрация, че прилагането на мерките е не само възможно, но и ефективно”. Т.нар. „сенчест флот” на Москва включва плавателни съдове, използвани за заобикаляне на западните санкции, наложени след 2022 г. Често става дума за остарели кораби с неясна собственост и без адекватна застраховка.

Френските военноморски сили са задържали трети танкер от този флот в Средиземно море миналата седмица. В Швеция властите конфискуваха танкера „Сий Аул I” в средата на март и арестуваха капитана му по подозрение във фалшифициране на документи и нарушаване на морските разпоредби. Междувременно на 25 март британското правителство обяви, че военните вече ще могат да качват на борда и да задържат санкционирани кораби, ако навлязат в териториалните води на Обединеното кралство. Към момента около 598 кораба са включени в санкционните списъци на Европейския съюз като част от този флот.

Редактор: Мария Барабашка