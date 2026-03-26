Съединените щати са обвързали предоставянето на гаранции за сигурност в рамките на евентуално мирно споразумение за Украйна с условието Киев да се оттегли от целия регион Донбас, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

В интервю за „Ройтерс“ той посочи, че Вашингтон е готов да финализира договореностите „на високо равнище“, но едва след като Украйна приеме да се изтегли от източните територии. По думите му подобна стъпка би дала на Русия стратегическо предимство и би отслабила сигурността както на Киев, така и на Европа в дългосрочен план.

Зеленски отбеляза още, че ситуацията в Близкия изток влияе върху позицията на Доналд Тръмп, като според него САЩ в момента оказват по-силен натиск върху Киев. „Изглежда, че се избира стратегия за по-голям натиск върху украинската страна“, коментира той.

Темата за Донбас е била включена и в по-широк, 28-точков план, предложен от САЩ на Киев и Москва през миналата година. Сред идеите е и провеждането на избори в Украйна до 100 дни след края на войната.

Украинският президент предупреди, че Русия разчита на отслабване на американския интерес към преговорите, докато военните действия продължават и Москва постига постепенен напредък на източния фронт.

Преговорите за гаранции за сигурност остават в ход, но според Зеленски са необходими още усилия, преди да бъде постигнато окончателно споразумение.

Той изрази благодарност към САЩ за продължаващите доставки на системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, въпреки засиленото търсене от страна на държави в Близкия изток, но подчерта, че те все още не са достатъчни на фона на продължаващите руски атаки.

Редактор: Цветина Петкова