Мащабна руска атака с дронове, отнела човешки животи и причинила десетки ранени, отново поставя въпроса за изхода от войната в Украйна. Само за едно денонощие са изстреляни стотици дронове, като ударите обхващат различни части на страната. На този фон президентът Володимир Зеленски заяви, че е необходим по-силен международен натиск, за да бъде принудена Русия да прекрати военните действия.

„На моменти няма нито ток, нито парно, но има голяма мобилизация и хората са обгрижвани в болниците, въпреки това бомбандировките продължават“, разказа проф. Михаил Станчев, който наскоро се е завърнал от Украйна. По думите му, въпреки тежките условия, здравната система продължава да функционира с помощта на генератори, а лекарите не спират работа дори при въздушни тревоги. По думите му 12 милиона души са избягали, но 6 млн. са завърналите се в Украйна.

„За първи път са бомбандирани автобуси и влакове“, каза още проф. Станчев което според него показва ескалация на атаките срещу цивилни цели. Той смята, че напредък има основно в хуманитарните и техническите аспекти, но политическите преговори остават блокирани.

От своя страна доц. Момчил Дойчев акцентира върху друг аспект на конфликта - хибридната война и дезинформацията. Той предупреди, че се провеждат информационно-психологически специални операции, такава се води и в България, като има косвени данни за влияние върху обществените нагласи у нас, включително чрез сайтове за фалшиви новини и контрол върху съдържанието с елементи на проруска пропаганда.

Дойчев обърна внимание и на международния контекст, като отбеляза, че конфликтът се влияе от глобални процеси и съюзи. Според него Иран е един от основните поддръжници в контекста на войната, а отклоняването на вниманието към други конфликти допълнително усложнява намирането на решение.

