"Все по-малко думите на Доналд Тръмп ще имат значение. Пазарът се ориентира по това какво се случва на терен, а не по това какво е казал той". Това заяви в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Той коментира и темата за цените на горивата и мерките на кабинета.

"За съжаление, сме в някаква форма на перфектна енергийна криза, защото светът никога не е изживявал такава ситуация с петрола. В момента липсват 20% от световния добив на петрол и на природен газ. Ние вече живеем в тази криза. Дали тя ще се превърне в перфектна буря, зависи от това дълго колко ще продължи конфликтът. В Европа все още не усещаме последствията", заяви Бенчев.

От Петролната и газова асоциация се срещат с всички партии, които, според социологическите проучвания, ще влязат в следващия парламент. По думите му от Асоциацията искат преразглеждане на зелената сделка, насърчаване на работата на рафинерията в Бургас и превръщането на България в лидер по производство на горива и борбата със сивия сектор.

