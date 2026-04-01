Парламентът се събра извънредно, за да обсъди антикризисни мерки, но заседанието беше прекратено заради липса на кворум, без да се стигне до конкретни решения. Темата за необходимите действия в условията на икономическо напрежение коментира бившият служебен министър на икономиката Никола Стоянов в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

Той отбеляза, че антикризисни мерки са необходими, но трябва да се подхожда внимателно, тъй като продължителността на настоящата криза остава неясна. Според него поскъпването на горивата е сред основните фактори за напрежение, но ефектът върху икономиката ще зависи от развитието на международната обстановка.

Стоянов подчерта, че към момента не се наблюдава повишение на цените в обществения транспорт, което засяга голяма част от населението. В този контекст препоръча стимули за използване на публичен транспорт като начин за ограничаване на разходите за горива, особено в големите градове. За хората в отдалечени райони обаче са възможни целеви мерки за подкрепа.

По думите му към момента страната функционира с удължителен бюджет, което не създава непосредствени рискове. „Много по-добре е да има редовен бюджет, но няма катаклизъм, който да налага спешни действия“, посочи той.

Бившият министър определи като ключова мярката за компенсиране на високите цени на електроенергията за индустрията. „Важно е българската индустрия да остане конкурентоспособна. Всяка криза е и възможност – ако други икономики изпитват затруднения, нашите предприятия могат да разширят пазарите си“, смята той. Според Стоянов удължителният бюджет не възпрепятства прилагането на мерки, включително за транспортния сектор. По думите му по-високите цени на горивата водят до по-големи приходи в бюджета, което частично компенсира разходите за подкрепа.

Експертът се обяви против намаляване на акцизите върху горивата – мярка, която вече се прилага в някои европейски държави. Според него страната ни не може да си го позволи.

По темата за растящите цени той отбеляза, че инфлацията в страната се е ускорявала продължително време, като кратко забавяне е било отчетено в началото на годината. Настоящата външна криза обаче отново създава предпоставки за поскъпване по цялата верига. Според него възможностите на правителството да влияе пряко върху цените са ограничени, особено в условията на служебен кабинет и липса на действащ парламент.

