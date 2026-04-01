Близо шест часа продължи извънредното заседание на депутатите в Народното събрание. Първоначалният дневен ред предвиждаше изслушване на трима служебни министри. С първия пленарен звънец, обаче, беше направена промяна и като допълнителна точка влезе и темата с 10-годишното споразумение, което правителството на Андрей Гюров подписа при посещението си в Украйна.

Основната критика на част от политическите формации е, че този ход на кабинета не е съгласуван с Народното събрание и депутатите нямат ясна информация с какво точно се ангажира българската държава с тази договорка с Украйна. Заради липсата на кворум заседанието беше закрито, преди да се гласува решение кабинетът да се оттегли от това споразумение.

Още вчера критики дойдоха и от президента Илияна Йотова , която настоя да се запознае с детайлите, записани в спогодбата между двете държави.

Делян Добрев от ГЕРБ подчерта, че „с тези 10 процента ПП-ДБ упражняват цялата власт в държавата”. Той обясни, че парламентът се е събрал извънредно, за да упражни контрол върху министрите и да разбере какви са тези международни споразумения, подписвани без никакъв мандат. Добрев уточни, че групата му принципно би подкрепила подобна стъпка, но попита защо тя се предприема без никаква информация.

В залата Йордан Иванов от ПП-ДБ коментира, че „ГЕРБ допуснаха лека политическа грешка, като гласуваха за тази точка”. Той призова представителите на първата политическа сила да "запазят капчица от евроатлантизма си". Иванов допълни, че „ПП-ДБ остава единствената политическа сила на европейския терен” и поиска от останалите народни представители да поправят "този резил".

Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов беше още по-остър и заяви, че е „престъпление да се дава дори и една стотинка на чужда държава”. Според него най-лесно е за това решение да бъде обвинен служебният премиер, когото той определи като нелегитимен, но подчерта, че отговорността е споделена, тъй като „този кабинет съдържа много кадри на ПП-ДБ”.

НС включи в дневния си ред обсъждане дали да принуди МС да прекрати споразумението с Украйна

„Питаме кой даде право на служебното правителство да подписва подобни дългосрочни ангажименти без решение на НС? Защо парламентът не е информиран и защо президентът на републиката не знаеше за това? Има ли външен натиск върху българското правителство, включително по теми като АЕЦ „Белене“?”, каза от трибуната Габриел Вълков от БСП.

Станислав Балабанов от ИТН също постави под съмнение законността на премиера Андрей Гюров и неговите действия, които, според него, заплашват националната сигурност. Балабанов попита от трибуната „като какъв Гюров беше в Украйна и кого представлява, при положение, че е незаконен премиер”. Той изрази недоумение с какво право служебната власт подписва ангажимент с 10-годишен срок.

„Този служебен министър-председателят няма легитимация да прави дългосрочни договори. Дори само политически той не може да присъства където и да било”, коментира лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев.

Въпреки острите критики, до гласуване в залата не се стигна заради липса на кворум. Още във вторник в социалните мрежи неодобрение за хода на кабинета „Гюров” изрази и Румен Радев.

„С подписаното от служебния министър-председател десетгодишно споразумение за сигурност с Украйна служебното правителство продължава традицията на сглобките. То търси да спечели външна благословия, като поема дългосрочни ангажименти от името на България, които покачват рисковете за националната сигурност”, твърди лидерът на „Прогресивна България”.