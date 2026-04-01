Парламентът включи в програмата си проект на решение за задължаване на Министерския съвет незабавно да предприеме действия за прекратяването на споразумението за сътрудничество между България и Украйна, сключено на 30 март в Киев. Вносители са депутати от „Възраждане“ .

Часове по-късно обаче заседанието беше прекратено поради липса на кворум и проекторешението не беше гласувано.

Припомняме, че на 30 март служебният премиер Андрей Гюров и украинският президент Володимир Зеленски подписаха 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна. Тогава министър-председателят изброи редица сфери, в които двете страни може да развиват и задълбочат сътрудничеството си - научните изследвания, иновации, трансфер на технологии и отбранителна индустрия. Според споразумението България се задължава да подпомага Украйна и да изпълни изискването да се преразгледат учебниците по история в частта за украинското средновековие, както и в училищата да се изучава украински език. Задължаваме се също да дадем на Украйна 17,3 млн. евро, без страната ни да има приет бюджет.

Председателят на “Възраждане” Костадин Костадинов още вчера сутринта обяви, че партията му ще внесе искане за свикване на извънредно заседание с предложение МС незабавно да предприеме действия за прекратяване на споразумението.

Според вече внесения проект “Възраждане” изисква още Народното събрание да задължи МС в срок до 15 дни, считано от обнародване на Решението, да изготви и внесе в парламента доклад за имуществените, отбранителните и други последици от прекратяването на договорката.

„Говорим за законността на действията на кабинета Гюров и за безумните му решения, които заплашват националната сигурност на България. Какъв статут има Гюров в Украйна и кого представлява, след като е незаконно назначен премиер? С какво право подписва 10-годишно споразумение от името на страната?“, попита от парламентарната трибуна депутатът от "Има такъв народ" Станислав Балабанов.

Той обяви, че партията му разполага с нота, изпратена от Външното министерство на Иран до напата страна, в която се изразява протест срещу разполагането на американски транспортни самолети на летището в София.

„Според наблюдения на съответните органи самолетите преминават над Егейско море и се присъединяват към бомбардировачи. Иран подчертава правото си да защитава своите интереси и изразява твърд протест срещу разполагането на машините на българското летище“, допълни Балабанов.

Впоследствие - в кулоарите на парламента, Балабанов и колегата му Тошко Йорданов изразиха сериозна тревога от действията на служебния кабинет, като посочиха, че България може да бъде изложена на пряка заплаха от Иран.

Балабанов показа фотокопие на въпросната нота от Външното министерство на Иран, изпратена на 18 март. В нея се посочва, че американски военни самолети, кацнали в София под претекст за участие в учения, всъщност зареждат самолети, участващи в бойни действия срещу Иран. „Техеран уважително ни предупреждава, че ако това продължи, ще защити националния си суверенитет, а България е пряко застрашена“, заяви Балабанов.

Депутатите критикуваха и решението на кабинета "Гюров" да отпусне 20 млн. долара за военна помощ за Украйна без одобрение от българския парламент. „Как имате средства за Украйна, но няма за българските деца? Това е нелегитимно и опасно“, коментира Балабанов.

Йорданов подчерта, че всички решения на правителството може да бъдат обжалвани, тъй като Гюров не е законно назначен за премиер. Той добави, че действията на кабинета са „опасни за живота на българските граждани“, като посочи уязвимостта на страната в случай на ракетна атака от Иран.

Балабанов и Йорданов призоваха за незабавна оставка на министър-председателя и за спешна среща с президента Илияна Йотова, за да бъде информирано държавното ръководство за официалната нота от Иран и да се предприемат мерки за защита на националната ни сигурност.

Йордан Иванов от ПП-ДБ коментира, че парламентарната група на ГЕРБ е допуснала „лека политическа грешка“ при гласуването на точката за Украйна. Той каза, че ще даде шанс да запазят „капчица от евроатлантизма си“. Иванов подчерта, че ПП-ДБ остава „единствената политическа сила на европейския терен“ и призова за диалог и сътрудничество в името на България, а не в полза на тесни партийни интереси.

Делян Добрев от ГЕРБ реагира, като отбеляза, че ПП-ДБ упражняват огромна власт в държавата. Той подчерта, че парламентът има правото да упражни контрол върху министрите, а международните споразумения не трябва да се сключват без мандат от Народното събрание. Добрев посочи, че ГЕРБ принципно би подкрепила подобни инициативи, но възниква проблем, когато решенията се вземат без никаква предварителна информация към парламента.

Костадин Костадинов от „Възраждане“ коментира финансовото решение на служебното правителство на Йотова да предостави 34 милиона лева на Украйна, без да е ясно за какво точно ще бъдат похарчени. Той определи това като „престъпление“ и подчерта, че дори един лев не трябва да се дава на чужда държава. Костадинов уточни, че отговорността не лежи единствено върху премиера Гюров, тъй като в кабинета участват много кадри на ПП-ДБ, което според него показва колективната вина за това решение.