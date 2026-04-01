Президентът Доналд Тръмп ще произнесе в сряда вечерта официално обръщение към американците относно войната с Иран. Това е първата му реч по тази тема от избухването на конфликта преди месец. Обръщението идва на фона на срутващи се рейтинги, икономически тревоги и разрастващи се дипломатически напрежения.

Очаква се Тръмп да увери нацията, че американските цели се постигат и че има ясен план за приключване на войната. По-рано в сряда той обяви „голям пробив", твърдейки, че иранският президент търси примирие - твърдение, което беше незабавно отречено от иранското външно министерство. Тръмп многократно е заявявал, че войната може да приключи в рамките на три седмици, но същевременно е отправял заплахи за ескалация, включително удари по гражданската инфраструктура на Иран и изпращане на сухопътни войски.

Тръмп: Иран поиска прекратяване на огъня

Особено противоречиви са сигналите на Тръмп относно Ормузкия проток. Само в рамките на два дни позицията му се обърна: след като в понеделник намекна, че отварянето на протока не е приоритет, в сряда заяви, че ще разгледа примирие единствено когато проходът е „свободен и открит". „Дотогава превръщаме Иран в прах!", написа той в платформата си Truth Social.

Войната нанася сериозни щети на рейтинга на 79-годишния президент. Последните проучвания показват одобрение под 40 процента и неодобрение над средата на 50-те - избирателите са разочаровани от конфликта и от икономическите му последици. Цените на бензина са надхвърлили 4 долара за галон за първи път от години, а потребителското доверие е отслабнало. Дори сред съюзниците на Тръмп във Вашингтон се признава, че войната се е превърнала в нарастваща политическа тежест преди ноемврийските междинни избори.

На международно ниво Тръмп разтревожи европейските съюзници, призовавайки за „преосмисляне" на членството на САЩ в НАТО, след като европейските страни отказаха да подкрепят иранската кампания. Пазарите обаче реагираха позитивно на оптимистичните му сигнали - световните борси се покачиха, а цената на суровия петрол сорт "Брент" падна с около един процент до 102,85 долара за барел. Анализаторите предупреждават обаче, че рисковете остават, тъй като Ормузкият проток - през който преминава около една пета от световните петролни доставки - на практика остава затворен.

Говорител на Белия дом посочи, че речта ще открои постиженията на военната кампания. Официално прокламираните цели включват унищожаване на иранския флот и ракетни мощности, неутрализиране на проиранските милиции в региона и гарантиране, че Техеран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие. „Очаква се президентът да потвърди двуседмичния до триседмичния срок за приключване на операцията", добави говорителят.

Редактор: Дарина Методиева