Какво представлява професията "дубльор"? Как и къде се озвучават някои от най-популярните филмови сериали на NOVA, разказва Запрян Запрянов.

Ивайло Велчев, който преди дни получи престижната награда "Икар", ни потапя в света на киното. Артистът бе награден на традиционната церемония, на която Съюзът на артистите в България за 52-ри път раздаде Националните награди за сценични изкуства "Икар". Той влиза в къщите ни всеки ден. Познавате този глас. Но ако не познавате човека зад него, нека ви помогнем. Гласът е на Ивайло Велчев, когото познавате от сериала „ФБР“ и „Закон и ред“. Влизаме в студиото, за да ни разкрие магията на дублажа.

Тук ли стои тонрежисьорът?

"Да, тук стои тонрежисьорът, на този удобен стол. Той следи всяка една реплика, всеки един звук, ако има някаква грешка, ако е някой лист шумоли… А това е контролният монитор, на който върви сериала“, разказва актьорът.

Неговата стихия обаче е пред микрофона. Ивайло и колегите му се съобразяват едновременно с текста, картината и темпото. Докато настроението на героите им не започне да ги ръководи.



„Има преводач, който превежда текста. Повечето хора си мислят, че ние слушаме в слушалките на английски език и превеждаме… В движение това е не невъзможно за абсолютно никого“, разкрива тънкости от професията Ивайло.





„Героят има някаква линия. Той е или положителен, или отрицателен. Тъгува или е много радостен и ти трябва да предадеш това чувство“, споделя дубльорът



Именно това негово умение му носи престижната награда ИКАР и за актьорът хубавото на тази награда е, че тя е дошла от колегите му.

"Преди няколко месеца едно момиче ме спря в магазина и каза: "имате много хубав глас, трябва да се занимавате с дублаж!“