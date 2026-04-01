Русия отхвърли днес украинското предложение за спиране на огъня около великденските празници, наричайки го “още една пиар сензация” от президента Володимир Зеленски, предаде "Ройтерс". Говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова каза пред журналисти, че целта на украинския държавен глава е да “попълни загубите, да прегрупира и подготви украинските въоръжени сили за продължителна битка”.

Зеленски заяви във вторник, че ще поиска от посредниците от САЩ да предадат на Русия предложението на Киев за спиране на огъня срещу енергийна инфраструктура , след като Кремъл каза, че не е получил никакво подробно предложение, отбелязва "Ройтерс". “Ако ни атакуват - ще отговорим. Ако се съгласят да спрат атаките срещу нашата енергийна инфраструктура, ще отговорим по същия начин”, закани се президентът на Украйна.

