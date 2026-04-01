Четиримата астронавти, облечени в отличителните си оранжеви костюми - известни като Системата за оцеляване на екипажа „Орион“, се готвят за излитане. Това са Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хансен, които се отправят на космическо пътешествие около Луната и обратно с новата мисия "Атремис II".

Те ще носят костюмите по време на изстрелването, при повторното влизане в атмосферата и в други ключови моменти. В тези миниатюрни космически кораби има вградени животоподдържащи системи.

„Артемис II“ – първата крачка към завръщането на човека на Луната

► Минути преди да се отправят към стартовата площадка, екипажът на "Артемис II" играе карти в стаята за преобличане. Това всъщност е дългогодишна традиция на НАСА. Четиримата играят, събрани около малка ниска маса, докато техниците правят последни проверки. Този ритуал датира поне от ерата на космическите совалки и оттогава е възприет в цялата програма за космически полети се екипаж на НАСА, от мисиите до Международната космическа станция до настоящата мисия до Луната. Правилата са прости, но символични: играта продължава, докато командирът не загуби ръка, поемайки лошия късмет, за да може екипът да си тръгне с позитивна емоция.

► Четиримата астронавти се насочват към стартовата площадка преди прозореца за изстрелване, който е планиран да отвори малко след 23:20 ч. BST от Космическия център Кенеди във Флорида. Сбогуването на астронавтите е кратко и мило. Екипажът е посрещнат от близки, колеги и приятели. След което спира за кратко, за да поздрави шефа на НАСА Джаред Айзъкман, преди да отпътува.

► Астронавтите пристигат на стартовата площадка, махайки от микробуси на НАСА, докато подминават събралите членове на семействата, служители на НАСА и зрители, наредени по пътя към стартовия комплекс. Те държат табели и телефони във въздуха и им пожелават успех.

► Оттук четиримата астронавти от "Атремис II" се отправят за последни проверки. След това се връщат обратно към стартовата площадка и се качат по портала, за да влязат в „Орион“ – космическият кораб, който ще ги отведе до Луната и ще ги върне у дома.

► Астронавтите спират, за да подпишат нашивки за мисията – един от малките, но много силни ритуали на НАСА в деня на изстрелването.

► Астронавтите влизат в капсулата на екипажа на "Орион", която нарекоха „Интегрити“. Те избраха името, за да отрази ценностите, които вярват – доверие, уважение, откровеност и смирение – не само в екипажа, но и в целия огромен екип от инженери, техници и плановици на мисии, които са построили и подготвили космическия кораб.

► Екипажът започва да конфигурира "Орион" за полет - включва и проверява бордните компютри и дисплеи, потвърждава животоподдържащите системи и извършва проверки на комуникациите с контрола на мисията. Те репетират процедури за аварийни ситуации, преглеждат времевата линия и след това наблюдават последните етапи от обратното броене, докато системата за изстрелване в Космоса се зарежда с гориво под тях.

► От този момент нататък, "Орион" става едновременно пилотска кабина и - ако изстрелването е успешно - мястото, където те ще работят, ще се хранят и ще спят по време на десетдневното си пътешествие около обратната страна на Луната и обратно към Земята. Капсулата е около 5 м широка и 3 м висока. За изстрелването има четири места. След като влязат в орбита, екипажът ще ги прибере, за да освободи повече място.

♦ Какво знаем за мисията "Артемис II"

Според Американската космическа агенция има 20% стартът на мисия "Артемис II" да бъде отменен. Ако се осъществи, това ще бъде първият пилотиран полет към Луната от повече от 50 години.

Макар че няма да бъде правен опит за кацане там, мисията ще изпрати астронавтите по-далече от Земята, отколкото всеки предишен пилотиран космически полет. Капсулата "Орион", която се намира на върха на високата близо 100 метра ракета, ще превози четиримата астронавти по време на 10-дневната мисия, като се предвижда те да направят обиколка на Луната. При завръщането, капсулата трябва да се приводни в Тихия океан край Калифорния.

След историческите си кацания на Луната, програмата "Аполо" беше отменена през 1972 г. Разходите се бяха увеличили спираловидно, приоритетите се бяха променили. Така вниманието се насочи към по-бюджетна дестинация: ниска околоземна орбита. Това е фокусът на НАСА през последните 50 години - започвайки със "Скайлаб", след това програмата "Космическа совалка" и Международната космическа станция.

НАСА отново насочи поглед към Луната през 2005 г. с програма, наречена „Съзвездие“ (Constellation). Но тя беше отменена през 2010 г. поради закъснения и превишаване на разходите. Но технологията, разработена за Constellation - а именно космическият кораб "Орион" и частите на ракетите Constellation - беше включена в програмата "Артемис", която официално започна през 2017 г. Първоначално кацането на Луната беше планирано за 2024 г., но поради забавяния на програмата Artemis, НАСА заяви, че се стреми към кацане на Луната през 2028 г.

Редактор: Цветина Петрова