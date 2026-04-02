Русия съобщи, че през нощта е била извършена атака с дронове срещу енергийна инфраструктура в Южна Русия, свързана с газопровода „Турски поток“. По данни на „Газпром“ цел на нападението е била компресорната станция „Русская“, разположена в Краснодарска област, която осигурява подаването на газ към Турция и няколко европейски държави.

От компанията посочват, че срещу съоръжението са били насочени три дрона. Атаката е била отблъсната, без да бъдат нанесени щети по инфраструктурата и без прекъсване на газовите доставки.

Компресорната станция „Русская“ е ключова част от газопровода „Турски поток“, който свързва Южна Русия с Турция. Освен към турския пазар, по трасето се доставя природен газ и за няколко европейски страни, сред които Унгария, Словакия и Сърбия.

Москва не за първи път обвинява Украйна за подобни нападения. Още през март Кремъл съобщи за атака срещу същото съоръжение в Краснодарска област и определи действията като „безотговорни“. И тогава, както и сега, Москва заяви, че нападението е било неутрализирано.

До момента украинските власти не са коментирали последния инцидент.

Редактор: Цветина Петкова