Президентът на САЩ Доналд Тръмп присъства лично на изслушване във Върховния съд на Съединените щати. Това е първият случай действащ президент да се яви на устни пледоарии там.

Делото е свързано с опита му да ограничи правото на гражданство по рождение. Целта е да се откаже гражданство на деца, родени в Америка, ако родителите им не са граждани на страната.

Съдебна драма за гражданството: Тръмп срещу Върховния съд и бъдещето на американската идентичност

В същото време протестиращи се събраха пред съда. Те изразиха несъгласие с политиката. Според тях тя нарушава Конституцията на Съединените щати и се подкопават дългогодишни права.

