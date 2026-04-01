Обединените арабски емирства се готвят да се включат в операция със САЩ и съюзници за принудително отваряне на Ормузкия проток. Това съобщават арабски източници. Подобен ход би превърнал страната в първата държава от Персийския залив, която влиза пряко във военни действия след иранските атаки.

Абу Даби настоява за резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която да даде мандат за подобна операция, и лобира за създаване на международна коалиция с участието на САЩ и европейски и азиатски държави. Според емирски представител Техеран действа като режим, който се бори за оцеляване и е готов да дестабилизира световната икономика чрез блокиране на протока.

ОАЕ са анализирали възможностите си да съдействат за осигуряване на безопасността в района, включително разминиране и логистична подкрепа. Освен това страната е предложила САЩ да поемат контрол над стратегически острови в протока, включително Абу Муса, който Иран държи от десетилетия.

Саудитска Арабия и други държави от Залива също заемат все по-твърда позиция срещу Иран и предпочитат конфликтът да продължи до отслабване или смяна на режима, макар засега да не ангажират пряко военните си сили. Бахрейн, където е базиран Пети флот на САЩ, подкрепя инициативата в ООН.

Тази по-настъпателна линия бележи рязка промяна в стратегията на ОАЕ. Доскоро страната поддържаше балансирани отношения с Иран и дори посредничеше между Вашингтон и Техеран. Сега тя се вписва в натиска на президента Доналд Тръмп съюзниците да поемат по-голяма част от тежестта във войната.

Въпреки това рисковете са значителни. Иран вече засилва атаките срещу ОАЕ, включително с десетки ракети и дронове. Техеран предупреди, че ще унищожава инфраструктурата на всяка държава, която подкрепи военни действия срещу него.

Експерти отбелязват, че подобно участие може да доведе до продължителна ескалация и да подкопае икономическата стабилност и инвестиционния климат в региона.

Ормузкият проток е ключов за световната търговия с енергийни ресурси и всяка продължителна блокада може да има тежки глобални последици. Въпреки това не е ясно дали военна операция би могла реално да гарантира отварянето му, тъй като Иран разполага с асиметрични средства за постоянна заплаха.

Въпреки несигурността, държавите от Залива изглежда са готови да поемат риска, за да предотвратят дългосрочен контрол на Техеран върху един от най-важните морски маршрути в света.

