Танкер е бил поразен от два снаряда в Персийския залив край Катар, съобщи Британската организация за морски търговски операции. Един от снарядите е избухнал и е предизвикал пожар на борда, който впоследствие бил овладян. Вторият боеприпас не се е взривил и е останал в машинното отделение на кораба.

Иран атакува петролен танкер край Дубай

Обстрелът е регистриран на около 31 км северно от катарския индустриален център Рас Лафан. По информация на организацията щетите по плавателния съд са нанесени над ватерлинията. Няма пострадали сред екипажа, не е установен и разлив на петрол.

От организацията уточниха, че засега не могат да потвърдят кой стои зад атаката, тъй като разследването продължава.

Случаят идва на фона на засиленото напрежение и растящите рискове за търговското корабоплаване в Персийския залив и Ормузкия проток. Само ден по-рано Кувейт съобщи, че неин танкер, натоварен с петрол, е бил обстрелян край бреговете на Дубай в ОАЕ, като и на него е избухнал пожар.

Редактор: Цветина Петкова