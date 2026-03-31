Иран е атакувал и подпалил напълно натоварен петролен танкер край бреговете на Дубай рано тази сутрин, съобщават международни източници. Нападението е станало малко след предупреждение на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Съединените щати ще „унищожат енергийната инфраструктура на Иран“, ако страната не отвори Ормузкия проток.

По информация на медии танкерът под флаг на Кувейт – „Al-Salmi“ – е бил поразен с ракета или дрон, като ударът е предизвикал пожар и щети по корпуса. Това е поредната атака срещу търговски кораби в региона на Персийския залив и Ормузкия проток на фона на продължаващия конфликт между САЩ, Израел и Иран.

Енергийният министър на САЩ: Ескортирахме танкер през Ормузкия проток. Белият дом отрече

Според информацията, напрежението в региона ескалира след военни действия от 28 февруари, като конфликтът вече обхваща значителна част от Близкия изток, причинявайки хиляди жертви, сериозни смущения в енергийните доставки и риск за световната икономика.

След атаката цените на суровия петрол за кратко отбелязаха нов ръст. Танкерът има капацитет от около 2 милиона барела петрол, оценяван на над 200 милиона долара по текущи цени. Собственикът на плавателния съд – Kuwait Petroleum Corp – потвърди атаката. Властите в Дубай съобщиха по-късно, че пожарът е бил овладян след предполагаема атака с дрон. По данни няма изтичане на нефт и няма пострадали членове на екипажа.

