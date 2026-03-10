Военноморските сили на САЩ са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток, съобщи американският министър на енергетиката Крис Райт. Това е първата подобна операция, откакто започна войната между САЩ, Израел и Иран.

„Военноморските сили на САЩ успешно ескортираха петролен танкер през Ормузкия проток, за да гарантират, че доставките на петрол към световните пазари ще продължат“, написа Райт в социалните мрежи. По-късно обаче той изтри публикацията си.

"Съединените щати все още не са ескортирали нито един нефтен танкер или кораб през Ормузкия проток", заяви пред журналисти в сряда говорителят на Белия дом Каролайн Левит, съобщава "Ройтерс".

Тя отговори на въпрос защо министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт е изтрил публикацията в X по-рано през деня, в която твърдеше, че Военноморските сили на САЩ са ескортирали успешно нефтен танкер през протока „за да се гарантира, че петролът продължава да достига до световните пазари“.

Нито Министерството на енергетиката на САЩ, нито Пентагонът дадоха коментар по случая. До момента няма официално потвърждение, че американски военни кораби са ескортирали танкери през протока след началото на войната между САЩ, Израел и Иран на 28 февруари.

Иран отрича да е затворил Ормузкия проток

Ормузкият проток е ключов маршрут за световната енергийна търговия - през него преминава близо една пета от глобалното производство на петрол. В същото време Техеран заяви, че по време на войната няма да допуска износ на петрол от държавите в Персийския залив.

Данни от системите за морско проследяване показват, че от началото на март повече от 20 търговски кораба са преминали през протока. Някои плавателни съдове обаче са изключвали транспондерите си, за да скрият позицията си, и са се появявали отново в системите едва след като напуснат района.

От корабите, които са изпратили поне един сигнал по време на преминаването, са засечени девет петролни танкера и два танкера за втечнен природен газ.

Скок в цената на петрола, борсовите индекси падат

Преди началото на конфликта средно около 138 кораба дневно преминаваха през Ормузкия проток.

Администрацията на президента Доналд Тръмп се опитва да успокои пазарите, като предлага застрахователни гаранции за корабоплаването и готовност на американските военноморски сили да съдействат за безопасното преминаване на танкери.

Цените на суровия петрол се колебаят силно след началото на войната. В понеделник те скочиха с около 30% до близо 120 долара за барел, преди да започнат да се понижават.

Междувременно ударите в рамките на конфликта засегнаха петролни складове в Иран и енергийна инфраструктура в някои богати държави от Персийския залив, които доскоро се смятаха за сравнително сигурни енергийни центрове в региона.

Редактор: Станимира Шикова