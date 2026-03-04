И в сряда петролът поскъпна, а борсовите индекси паднаха. Началото на търговията в Азия отчете 1% увеличение на цената на черното злато и значителни спадове на индексите в Япония, Южна Корея, Хонконг и Тайван.



Вече пети ден Ормузкият проток е блокиран. Застрахователните компании отказват да застраховат танкерите срещу атака от Иран. Американският президент Доналд Тръмп каза, че, ако се наложи, бойният флот на САЩ ще ескортира търговските кораби през протока. Засега обаче трафик на практика няма.

Редактор: Станимира Шикова