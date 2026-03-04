Снимка: gettyimages
-
Ще поскъпнат ли бензинът и дизелът заради конфликта в Близкия изток
-
30% скок в цената на природния газ за Европа
-
Бюджетна "магия": Как 212 млн. евро излишък станаха 900 млн. евро дефицит
-
Очаква ли се ръст на цените на горивата заради ескалацията в Близкия изток
-
Цената остава почти непроменена: Стойността на малката потребителска кошница е 57 евро
-
Два танкера бяха ударени от дронове в Персийския залив
Вече пети ден Ормузкият проток е блокиран
И в сряда петролът поскъпна, а борсовите индекси паднаха. Началото на търговията в Азия отчете 1% увеличение на цената на черното злато и значителни спадове на индексите в Япония, Южна Корея, Хонконг и Тайван.
Вече пети ден Ормузкият проток е блокиран. Застрахователните компании отказват да застраховат танкерите срещу атака от Иран. Американският президент Доналд Тръмп каза, че, ако се наложи, бойният флот на САЩ ще ескортира търговските кораби през протока. Засега обаче трафик на практика няма.
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Станимира Шикова
Последвайте ни