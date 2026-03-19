Островите край бреговете на Иран се превърнаха в поредния фокус на войната, след като американски удар унищожи военни обекти миналата седмица на остров Харг. Той е жизненоважен за петролната мрежа на Иран, пише "Асошиейтед прес".

Ударът в петък по острова в Персийския залив остави нефтената му инфраструктура непокътната. Все още имаше кораби, които пристигат и зареждат с гориво. Това показаха сателитни изображения, публикувани в събота и неделя от платформата TankerTrackers.

Въпреки че Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати напълно са унищожили военните активи на острова, той предупреди, че ако Иран или някой друг се намеси в корабоплаването през Ормузкия проток, ще преразгледа решението си да не атакува петролната инфраструктура.

Иранските острови представляват само малка част от територията на страната, но имат огромно значение заради нефтените си съоръжения и стратегическото си местоположение.

Войната в Близкия изток: САЩ и Иран с удари по важни за петролната индустрия обекти

Какво трябва да знаем за островите на Иран в Персийския залив до Ормузкия проток:

Остров Харг

„Този, който контролира остров Харг, контролира бъдещето на тази война“, написа в социалните мрежи в събота американският сенатор Линдзи Греъм. той е един от близките съюзници на Тръмп от Републиканската партия.

Малкият коралов остров, разположен на около 33 километра от брега на Иран, е основният терминал, през който преминава почти целият ирански петролен износ. Иран е изнесъл 13,7 милиона барела от началото на войната. Разширени удари по Харг биха могли сериозно да навредят на икономиката и стабилността на страната.

Снимка: iStock

Островът разполага с резервоари за съхранение и жилища за хиляди работници.

Петрас Катинас, който е изследовател в областта на енергетиката в Royal Unitеd Services Institute, заяви, че остров Харг е от решаващо значение за финансирането на иранското правителство и военни. Ако Техеран загуби контрол там, ще бъде трудно за страната да функционира, въпреки че островът не е военна или ядрена цел, каза още той. „Няма значение кой режим е на власт. Превземането би дало на САЩ лост за влияние върху преговорите с Иран, защото островът е основният възел на неговата икономика", коментира експертът.

Глобалният екип за проучване на стоки на JPMorgan предупреди миналата седмица, че удар срещу острова би имал сериозни икономически последици или незабавно би спрял по-голямата част от износа на ирански суров петрол, което вероятно би предизвикало сериозни ответни мерки в Ормузкия проток или срещу регионалната енергийна инфраструктура.

Според сателитен анализ на Institute for the Study of War и American Enterprise Institute ударите в петък са поразили над 90 цели, включително противовъздушна отбрана, радарна позиция, летище и база за ховъркрафти.

Абу Муса и Големият и Малкият Тунб

Иран заяви, че САЩ са ударили и Абу Муса - един от трите малки острова, които отдавна са фронтова линия в конфликта между Иран и държавите от Персийския залив.

A collective of esteemed Iranian scholars, intellectuals, and artists has issued a statement underscoring that the Persian Gulf islands of Abu Musa, Greater Tunb, and Lesser Tunb are inseparable parts of Iran's territory and will remain so.

Иранските сили превземат островите през ноември 1971 г., дни след като Обединеното кралство се изтегля от Персийския залив и точно преди образуването на Обединените арабски емирства. Иран поддържа военни активи и гарнизони на островите. Териториалният спор за островите остава една от най-упоритите точки на преговори в Персийския залив. Централното командване на САЩ не потвърди веднага твърдението на Иран за удари по Абу Муса.

Остров Кешм

Най-големият остров в Персийския залив се намира близо до Ормузкия проток и е дом на около 150 000 жители. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че САЩ са ударили инсталация за обезсоляване на острова на 8 март. Твърдението не е потвърдено от Вашингтон.

ООН: Войната в Близкия изток крие екологични опасности

Docks on qeshm island hit by American missiles.



Iran confirms . pic.twitter.com/3maajn1Nak — Kavaz (@kataibWatch) March 14, 2026

„Атакуването на инфраструктурата на Иран е опасен ход с тежки последици. САЩ създадоха този прецедент, не Иран“, предупреди Арагчи в публикация от 7 март в X.

Обезсоляващата инсталация е снабдявала с вода около 30 села.

Редактор: Цветина Петрова