Едно от най-големите хранилища на суров петрол в света беше обект на атака. Комплексът Фуджейра в Обединените арабски емирства е ударен от ирански дронове. Тази новина дойде часове, след като президентът на САЩ се похвали, че са ударени цели на ключовия за иранската петролна индустрия остров Харг. Така войната все повече засяга търговията с петрол и заплашва да предизвика дълготрайна икономическа криза в голям мащаб.

Два пожара горяха цял ден във Фуджейра. Комплексът е едно от най-големите хранилища на суров петрол в Близкия изток. Някои от търговските дейности бяха спрени. Тази атака по всичко личи беше отговор на ударите по остров Харг, с които Тръмп се похвали по-рано. Иранците не заявиха директно, че са атакували комплекса край Фуджейра, но излязоха с предупреждение.

САЩ нанесоха удари по ключовия за Иран остров Харг

"Декларираме пред лидерите на Обединените арабски емирства, че Ислямска република Иран смята за свое законно право, в защита на националния си суверенитет, да удря американския враг, чиито ракети са на пристанища, кейове и други скривалища на територията на Емирствата", заяви Ебрахим Золфагари, говорител на генщаба на Иран.

По-рано Съединените щати разпространиха кадри от нанасянето на удари на остров Харг. "Големи удари днес. Много големи победи, както вероятно сте чули", каза американският президент Доналд Тръмп.

От острова се изнася над 90 процента от иранския петрол. Американците казват, че са бомбардирали само военни цели, а не петролната инфраструктура. На кадрите се виждат удари по летището на острова. А няколко военни самолета на Съединените щати бяха повредени в атака с дронове срещу военна база в Саудитска Арабия. Доналд Тръмп потвърди нападението, но каза че товарните самолети имали минимални щети. Същевременно към Иран тръгнаха американски морски пехотинци. Очаква се около 5 хиляди от тях да бъдат преместени от Япония в Близкия изток. Не е ясно дали това означава бъдещи наземни операции на американската армия.

Цената на петрола отново се повиши

Защо ударените в последните 24 часа обекти са важни не само за Иран и Емирствата, а в световен мащаб? Малкият остров Харг в северозападния край на Персийския залив, е мястото, от което Иран изнася практически всичкия си петрол. Суровината идва по тръби до острова. Иранците са принудени да товарят там, защото водата край Харг е дълбока и може да приеме големите танкери. Техеран е голям износител и ако не може да ползва терминала на острова, значителни количества петрол няма да достигнат световните пазари.

Обект от подобно значение е и удареният от Иран комплекс Фуджейра в Обединените арабски емирства. Това е огромно депо за складиране на суров петрол, но също така база, в която танкерите презареждат с гориво.