САЩ нанесоха удари по ключовия за Иран остров Харг. От там се изнася 90% от петрола на страната.

Според Доналд Тръмп са унищожени само военни обекти, а не е атакувана петролната инфраструктура.

По-рано Революционната гвардия на Иран заплаши, че ще разруши терминалите на страните в Персийския залив, ако бъде атакувана тяхната петролна инфраструктура.

Това развитие идва на фона на новината, че САЩ изпращат 5 000 морски пехотинци в Близкия изток. Те вече трябва да са тръгнали от база в Япония. Това засилва спекулациите, че американците планират и наземни операции в Иран.

„Ситуацията в Иран се развива много добре. Големи удари има днес, много големи победи, както вероятно сте чули. И мисля, че върви много добре и има отличен контрол. Ще видим какво ще се случи с пролива. Те продължават да се опитват да саботират собствената си страна”, заяви Доналд Тръмп. Запитан кога флотът ще започне да ескортира танкери през Ормузкия пролив, той каза – „много скоро”.